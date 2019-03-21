شركة أمريكية تفوز بعقد من «أدنوك»

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

منحت بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شركة «يو إس سي إس» لخدمات التبريد عقداً لإدارة وصيانة 3 محطات لتبريد المناطق في مدينة الرويس وفق ما ذكرته بلومبرغ نقلاً عن بيان من الشركة الأمريكية.

ونص العقد على أن تقوم الشركة الأمريكية لخدمات التبريد بالمسؤولية الكاملة لإدارة وصيانة وتوفير خدمات ترشيد استخدام الطاقة في 3 محطات للتبريد لمدة 5 سنوات اعتباراً من أول مارس الجاري وتبلغ طاقة المحطات الثلاث 26 ألف طن من التبريد وتعمل بالطرد المركزي.

وقالت الشركة الأمريكية إن الخدمات بدأت فور توقيع العقد من أجل ضمان الاعتمادية على معدات التبريد الفرعية وضمان كفاءة التشغيل. وتقوم شركة الشيراوي- يو اس لخدمات التبريد، وهي مشروع مشترك بين مجموعة الشيراوي ويوس لخدمات التبريد توفير تلك الخدمات والحلول الخاصة بالطاقة في منطقة الخليج منذ 2001 وهي توفر خدمات التبريد للمحطات الكبيرة التي تعمل بالطرد المركزي والمبردات السائلة وتوفر حلول الطاقة فضلاً عن توفير خدمات الإدارة والصيانة في صناعة تبريد المناطق.