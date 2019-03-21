مهرجان دبي العقاري بمشاركة مستثمرين دوليين 26 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ينطلق مهرجان دبي العقاري وهو مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 مارس الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة واسعة لأبرز المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري.

وسيضم المهرجان مجموعة من أهم المطورين في القطاع العقاري لعرض مشاريعهم الجذابة على المستثمرين المحليين والدوليين. كما انه سوف يساعد على استدامة وضع دبي كواحة مثالية للمستثمرين العقاريين.واستقطب القطاع العقاري في دبي خلال 11 شهراً من عام 2018 استثمارات كبيرة، فبينما يحتل المواطنون المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري بما يعادل 11.5 مليار درهم، استحوذت الهند على المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات في الإمارة بما يعادل 10.8 مليارات درهم.

وجاءت المملكة المتحدة بعد الهند من حيث حجم التعاملات بقيمة 4.3 مليارات درهم، ثم الباكستان بإجمالي معاملات قاربت قيمتها 2.8 مليار درهم، والأردن 1.5مليار درهم، بالإضافة إلى المستثمرين الآخرين من دول عديدة حول العالم. وإن حجم التعاملات من غير المواطنين تعزى إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك لتطوير القطاع عبر عرض الفرص المتاحة فيه والذي تندرج فعاليات مهرجان دبي العقاري ضمن هذا السياق.

وتمثل هذه الفعالية منصة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لجذب كبار المطورين العقاريين من الداخل والخارج والمستثمرين، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومقدمي الخدمات القانونية ووكلاء العقارات والمعماريين وكل الجهات المتصلة بالنشاط العقاري تحت سقف واحد لضمان إجراء التعاملات العقارية على صفقات خاصة وحصرية تقدم خلال المهرجان الذي يمتد إلى ثلاثة أيام.

وفي دورته لهذا العام، سوف يشهد مهرجان دبي العقاري انضمام عدد كبير من المستثمرين من أنحاء العالم. وقد أبدى الكثيرون رغبتهم في توسيع دائرة استثماراتهم في دبي مثل الرؤساء التنفيذيين وكبار ممثلي المؤسسات المختلفة والمستثمرين من المؤسسات.

وظلت دبي وفي إطار جهودها لخلق مناخ استثماري جاذب ومستقر تقوم بوضع سياسات مرنة. ويشمل ذلك السياسات التي تهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية في إطار معايير قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم اعتماده في عام 2018، إضافة إلى سياسات الإقامة الخاصة بالأعمال بما يضمن للمستثمرين العقاريين تأمين الإقامة من خلال شراء العقار. وقد عملت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على ضمان استفادة مستثمري العقارات في دبي من الإجراءات الشفافة باستخدام الحلول التقنية لتسجيل معاملاتهم ومن كفاءة ومهنية دائرة الأراضي والأملاك في إصدار المستندات الرسمية والتصاريح.