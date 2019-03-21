292.4 مليـون درهــم أرباح واحــة دبــي للسيليكون بنمو 42.1% خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون أن المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة حققت نتائج نوعية خلال العام 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 576.9 مليون درهم فيما بلغ صافي أرباح السلطة 292.4 مليون درهم مقارنة بـ205.7 ملايين درهم للعام 2017 أي بزيادة قدرها 42.1%.

وأكد سموه أن إمارة دبي حققت وتحقق إنجازات اقتصادية مستدامة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والتي كرستها وثيقة الخمسين الاستراتيجية التي أعلنها سموه مطلع العام من خلال العمل على تنويع الاقتصاد ومواكبة الابتكار وتشجيع الاستثمار ودعم ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الأعمال التجارية.

وأضاف سموه أن مثل هذه النتائج تعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الإقليمية والعالمية بدبي نظراً للمقومات العديدة التي تميز الإمارة عالمياً كمنصة حيوية لإطلاق الشركات والمشاريع الناشئة المتميزة.

وأثنى على أهمية التجربة الرائدة للمناطق الحرة المتخصصة في دبي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات مؤكداً أهمية دور واحة دبي للسيليكون في دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية لإمارة دبي من خلال جذب العديد من الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي والتي تعتمد بشكل أساسي على اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن مدينة دبي تتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة للاستثمار يأتي في مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية عالمية المستوى التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال واستقرار العملة إضافة إلى التشريعات والقوانين الشفافة، والتسهيلات المقدمة لتأشيرات الإقامة الخاصة بالمستثمرين.

بيئة حيوية

من جانبه أكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون الدور المهم الذي تلعبه البيئة الحيوية المتكاملة التي توفر مختلف مقومات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وثمن المساهمة الكبيرة للشركات الناشئة في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة وجذب أصحاب الاختصاص والمعرفة من كافة أنحاء العالم.

وقال إن واحة دبي للسيليكون استقطبت العديد من الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها إلى 2620 مقارنة بـ2459 شركة خلال العام 2017 بزيادة 161 شركة وبنسبة ارتفاع بلغت 6% وهو ما يؤسس لمجتمع أعمال مزدهر يسهم في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالاستفادة من الخدمات والتسهيلات كالتي تقدمها سلطة واحة دبي للسيليكون.

ونظراً للبيئة الاقتصادية الجذابة التي تتمتع بها واحة دبي للسيليكون تمكنت الواحة من استقطاب شركات ومبتكرين ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم وبلغت نسبة الشركات فيها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 37% و23% لأوروبا .

فيما وصلت نسبة الشركات الآسيوية إلى 33% تلتها الشركات من الأمريكيتين 07% من إجمالي شركات الواحة ويختص 81% من الشركات العاملة في واحة دبي للسيليكون في مجال التكنولوجيا فيما تتوزع أنشطة بقية الشركات على قطاعات الخدمات التجارية وقطاعات خدمية أخرى.

وأشار الزرعوني إلى أنه على مستوى التوسعات بلغت نسبة إنجاز مشروع «سيليكون بارك» الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون 87%، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثاني من عام 2019 .

ويشتمل المشروع على مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع ومحال تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع وشقق سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع بالإضافة إلى مرافق الحياة العصرية كالمطاعم والمقاهي ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومسارات الجري وركوب الدراجات ومركز للتسوق ومساحة ركن سيارات تحت الأرض تتسع لأكثر من 2500 سيارة.

ذكاء اصطناعي

ويعد سيليكون بارك أول مشروع في دولة الإمارات يضم مجموعة شاملة من خدمات المدن الذكية ويشمل ذلك 60 خدمة ذكية مقدمة ضمن منصة موحدة وآمنة تدمج على نحو عال الكفاءة بين المتطلبات التشغيلية للمنشآت واحتياجات شاغلي وزوار المشاريع السكنية والتجارية.

كما باشرت واحة دبي للسيليكون بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودي جي وورلد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التشغيل التجريبي لأول «تاكسي» ذاتي القيادة وتعمل التجربة على ضمان توفير مزيد من الأمان للعملاء، حيث يشتمل التاكسي ذاتي القيادة على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق والتحكم بالمركبة وتجنب الاصطدام بأي جسم كما تهدف التجربة إلى الحرص على تجهيز المركبة بمعايير فائقة الجودة من حيث الأمن والسلامة تعتمد على تطبيقات موثوقة للذكاء الاصطناعي وتعمل بنظام خرائط مبرمج.

وضمن الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة الواحة كوجهة مفضلة للشركات الصناعية العالمية خاصة العاملة في مجال التصنيع والتجميع التكنولوجي انتهت واحة دبي للسيليكون من بناء المرحلة السادسة من مشروع الوحدات الصناعية الخفيفة واستقطبت الواحة العديد من الشركات ضمن المشروع الذي يتماشى مع استراتيجية الواحة الرامية إلى إنشاء نظام تكنولوجي متكامل وتوفير بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية تكنولوجية متطورة توفر حلولاً جاهزة للعملاء الحاليين والمحتملين الذين يتطلعون إلى إنشاء مقراتهم أو لتوسيع أعمالهم في المنطقة وقد بلغ حجم الاستثمارات في كافة مشاريع الوحدات الصناعية الخفيفة منذ تأسيس الواحة حوالي 324 مليون درهم تقريباً.

تعليم تقني

وفي قطاع التعليم التكنولوجي دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الأعمال الإنشائية لمشروع حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي الجامعة الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال التعليم التقني في واحة دبي للسيليكون ووضع حجر الأساس للمشروع البالغة قيمته 500 مليون درهم.

معلناً بذلك بدء أعماله الإنشائية ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية الربع الأول من العام 2020 بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون درهم وتشتمل على منشآت أكاديمية بمساحة 30 ألف متر مربع فيما يتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم لتضيف مساحة 116 ألف متر مربع للحرم الجامعي ويتوقع أن يستوعب الحرم الجامعي 4 آلاف طالب وطالبة كما سيتضمن المشروع كذلك عدداً من الكليات.

مركز أعمال

وفي واحة دبي للسيليكون أيضاً افتتح الدكتور محمد الزرعوني مركز الأعمال الفرنسي الذي أطلقه مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية بهدف استقطاب المزيد من الشركات الفرنسية للعمل في الدولة ويهدف مركز الأعمال إلى تقديم الدعم للشركات الفرنسية الراغبة بإنشاء مقرات لها في دبي من خلال توفير المساحات المكتبية والخدمات الإدارية.

ولتعزيز روح المجتمع التي تميز الواحة افتتحت سلطة واحة دبي للسيليكون الحديقة المجتمعية الثانية «نورث بارك» بمحاذاة مجمع فلل السدر وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز جودة الحياة للمقيمين فيها ومنحهم تجربة مجتمعية فريدة في رحابها.

مبادرات فعالة

كما اعتمدت واحة دبي للسيليكون سياسة إعادة تكرير المياه ومبادرات الري الفعالة وعالجت 2.5 مليار جالون من المياه في محطة معالجة مياه الصرف الصحي منذ تركيبها كما تمتلك سلطة واحة دبي للسيليكون نظام الري الذكي الذي يروي حالياً أكثر من 3000 شجرة نخيل ضمن مساحة تبلغ 70،000 متر مربع .

فيما تطمح سلطة واحة دبي للسيليكون إلى توسيع نطاق تغطية الري الذكي إلى 200،000 متر مربع بحلول عام 2020 وهو ما يمثل حوالي 20% من المساحات الخضراء العامة في المنطقة الحرة.

وعلى مستوى كفاءة استهلاك الطاقة حققت سلطة واحة دبي للسيليكون إنجازات كبيرة في هذا المجال من خلال عدد من المبادرات البيئية والذكية التي تم تنفيذها في الواحة مثل مبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 33.67% في حين أن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وضعت أهدافاً لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%.

كما تعمل الواحة حالياً على عدد من المبادرات الرئيسية التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية في الوقت ذاته.

منشآت صحية

وعلى مستوى إنجاز المشاريع الجديدة في الواحة تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه والجامعة الطبية الذي تحتضنه واحة دبي للسيليكون، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 65% ويعد المشروع من أبرز منشآت الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ويهدف إلى تعزيز التقدم الأكاديمي الطبي وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لدعم قطاع الرعاية الصحية المحلية وسيتم تشييد المشروع المسمى «المستشفى الجامعي» والذي تقدر تكلفة إنشائه بمليار درهم ويمتد على مساحة 150 ألف متر مربع على مرحلتين حيث من المتوقع أن يكتمل نهاية العام الجاري.

جودة وتميّز

حصدت سلطة واحة دبي للسيليكون العام الماضي 12 جائزة مرموقة من جهات محلية وعالمية في مجالات الجودة والتميز والاقتصاد الإسلامي وريادة الأعمال ومبادرات المدينة الذكية والسعادة والبيئة والابتكار والعديد غيرها من ضمنها جائزة الاقتصاد الإسلامي عن فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمركز «ديتك».

وجائزة دبي للجودة - قطاع المناطق الحرة وجائزة الإمارات للطاقة خلال دورتها الثالثة كما تضمنت الجوائز جائزة أفضل مركز تكنولوجي لريادة الأعمال للعام 2018 لمركز ديتك بالإضافة إلى 4 جوائز أخرى.

مركز شرطة ذكي

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم لإنشاء أول مركز شرطة ذكي في الواحة يوفر كافة الخدمات الشرطية لزوارها ومتعامليها وسكانها بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري.

كما وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين على تسهيل وتسريع الخدمات الذكية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة خاصة من مواطني الدولة لتأسيس وتطوير مشاريعهم الاستثمارية في الواحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقات المدن الذكية.

ولرفع مستوى نظام الاتصال الموحد استبدلت سلطة واحة دبي للسيليكون الأجهزة التقليدية بنظم تعتمد التقنيات الافتراضية بما انعكس إيجاباً على تقليل البصمة الكربونية كما ساهم النظام الذكي الموحد بتسهيل إدارة النظم الأخرى فقلل المخاطر الأمنية وعزز الإنتاجية.

تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية

عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» والتي أطلقها العام الماضي بهدف تحويل دبي إلى نموذج ذكي بالكامل قامت سلطة واحة دبي للسيليكون بتسهيل التحول إلى العقود الرقمية من خلال الاعتماد على رمز الاستجابة السريعة والتوقيع الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك قامت سلطة واحة دبي للسيليكون بأتمتة عملية تسجيل التملّك الحر للمطورين بهدف تسريع إجراءات إنجاز معاملاتهم، كما تمت رقمنة التراخيص والوثائق القانونية والرسائل، وتعزيز التعاون مع هيئة الصحة بدبي لتسهيل عملية التقدم بطلبات الفحص الطبي للموظفين.

وفي إطار تعزيز استخدامات الأنظمة الحديثة، طبقت بنجاح منهجية استخدام برمجيات الروبوتكس «Robotic Process Automation» في عملياتها الداخلية والتي ساهمت في تقليل مدة إنجاز بعض المعاملات من 30 دقيقة لسبع دقائق فقط التعاملات الإلكترونية.

وعلى مستوى التعاملات الإلكترونية استطاعت سلطة واحة دبي للسيليكون رفع عدد الخدمات المتوفرة إلكترونياً إلى 351 خدمة ضمن أربعة مجالات رئيسية هي شؤون الشركات والمؤسسات والهندسة والعمليات والتسويق. فيما وصل عدد طلبات الخدمات الإلكترونية لعام 2018 إلى 32,754 طلباً وتم إنجاز 64,264 معاملة إلكترونية، كما سجلت المحفظة الإلكترونية إنجاز 21,541 تعاملاً من خلالها.

وعلى مستوى البيئة الذكية التي تشــكل إحدى ركائز استراتيجية المدينة الذكية في واحة دبي للسيليكون حصلت سلطة الواحة العام الماضي على شهادة «ليد» البلاتينية لمبنى «هاي باي» الذي تم إدراجه على موقع arcskoru.com الأول على مستوى المنطقة وضمن أفضل خمسة مبانٍ مستدامة على مستوى العالم كما يعد «هاي باي» أول مبنى يحصل على اعتماد النسخة الرابعة من مؤسسة LEED عن فئة العمليات والصيانة ضمن برنامج Eart LEED، المــقدم من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

«ديتك» يمكّن رواد الأعمال والمبتكرين

يواصل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون توفير مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاء وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

ويجمع المركز تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة تختص 100 منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتمكن المركز من حصد العديد من الجوائز المرموقة خلال العامين الماضيين، حيث حصل البرنامج على جائزة أفضل حاضنة /‏ مسرعة وجائزة أفضل مركز للأعمال الناشئة في مناسبتين.

و تمكن مركز «ديتك» من توفير أكثر من 3000 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص، ما ساهم في تدفق نحو مليار درهم لاقتصاد الدولة.

سموه:

* وثيقة الخمسين تعمل على تنويع الاقتصاد ومواكبة الابتكار وتشجيع الاستثمار ودعم ريادة الأعمال

* «دبي للسيليكون» تدعم اقتصاد الإمارة وتجذب شركات التكنولوجيا العالمية

* النتائج تعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الإقليمية والعالمية بدبي

* مقومات عديدة تميز الإمارة عالمياً منصة حيوية لإطلاق الشركات والمشاريع الناشئة المتميزة

* 324 مليون درهم حجم الاستثمارات في كافة مشاريع الوحدات الصناعية الخفيفة