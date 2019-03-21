30 مليار دولار وفورات «إنترنت الأشياء» في صناعة الطيران والسياحة

المصدر: دبي- البيان

كشفت دراسة صدرت أمس عن «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 28 أبريل إلى 1 مايو 2019، أن التكنولوجيا المتطورة المتمثلة في مفهوم إنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة تقدر بمليارات الدولارات في قطاع السياحة في السنوات المقبلة.

وأنه بالإضافة إلى التوفير الهائل في التكاليف، ستساهم التكنولوجيا في تقديم خدمات وتجارب أفضل وأكثر سهولة للعملاء سواءً عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لإجراء الحجوزات أو من خلال منصات الواقع الافتراضي، كما ستلعب روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي دوراً بارزاً في توجيه العملاء لإتمام خطوات الحجز، بينما يوفر مفهوم «إنترنت الأشياء» التواصل اليومي بين مختلف الأجهزة عبر شبكة الإنترنت.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نشهد كل يوم تطوراً هائلاً لاستخدام أدوات التكنولوجيا خصوصاً في صناعة السياحة التي تحتل الصدارة في مجال الابتكار التكنولوجي، في الوقت الذي تخصص فيه الشركات ميزانيات ضخمة للاستثمار في هذا الجانب بهدف تحسين تجربة العميل.

ففي عام 2018، بلغت قيمة استثمارات المطارات وشركات الطيران في تكنولوجيا المعلومات نحو 30 مليار دولار، ولكن من المنتظر أن يتم تعويض هذه الاستثمارات الضخمة من خلال تطبيق التكنولوجيا التي ستساهم في تحقيق وفورات هائلة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار في السنوات الـ 15 المقبلة.

وفي الحقيقة، شهدنا تطورات مذهلة في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، بدأت شركة سيتا (SITA) المتعددة الجنسيات والمتخصصة في تكنولوجيا النقل الجوي باستخدام الروبوتات لتسهيل إجراءات المسافرين ونقل أمتعتهم في الرحلات الجوية، في الوقت الذي بات فيه الاعتماد على الروبوتات واقعاً حقيقياً لدى بعض الفنادق، التي تعتمد على الروبوت للترحيب بالضيوف وإرشادهم إلى غرفهم».

ستمثل التكنولوجيا المتطورة والابتكار المحور الرئيسي لفعاليات معرض سوق السفر العربي 2019، وسيتم التطرق إليها في جميع الجلسات الحوارية والنقاشات والفعاليات التي تدور في أروقة المعرض، بما في ذلك الندوات الخاصة التي تركز على مواضيع محددة.

وفي هذا الإطار، سيعود معرض تكنولوجيا السفر «ترافيل تك» برعاية «سيبر كوربوريشن» إلى سوق السفر العربي هذا العام، حيث سيتيح الفرصة لـ 45 عارضاً دولياً لمناقشة التطورات والتقنيات الجديدة التي تؤثر على قطاع الضيافة، وسيتم وضع جدول أعمال لطرح الأفكار الجديدة ومناقشتها في مسرح معرض تكنولوجيا السفر.

كما سيشهد المعرض هذا العام إطلاق أسبوع السفر العربي الذي يضم ضمن محفظته أربعة أحداث ومعارض رئيسية هي سوق السفر العربي 2019 وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ومنتدى «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وأفريقيا والذي يركز على تطوير المسارات الجوية، بالإضافة إلى فعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» الجديدة.

ومن أبرز الفعاليات الأُخرى التي سيشهدها سوق السفر العربي 2019 «منتدى السياحة العربي الصيني» الذي سيقام يوم الأحد 28 أبريل على المسرح العالمي «جلوبال ستيج». وتأتي أهمية هذا المنتدى في ظل النمو الهائل الذي يشهده القطاع السياحي في الصين التي من المتوقع أن تستحوذ على نحو ربع السياحة العالمية بحلول عام 2030.

وخلال الجلسة، سيناقش مجموعة من الخبراء أهمية هذا النمو للوجهات السياحية حول العالم وكيفية الاستفادة منه. كما سيتضمن المنتدى جلسة تواصل مدتها 30 دقيقة مع أكثر من 80 مشترياً صينياً.

ومن بين الأحداث البارزة الأخرى التي ستقام في المسرح العالمي، قمة مؤتمر منظمة السياحة العالمية التي ستقام يوم 28 أبريل، وندوة مخصصة للحديث عن فرص السياحة في المملكة العربية السعودية، وقمة الصناعة الفندقية التي سيحضرها مجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة أبرز التطورات والاتجاهات وأحدث مشاريع البنية التحتية الرقمية التي تشكل مستقبل قطاع الضيافة.

مسارات وفرص وظيفية للطلاب

بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، يعود «مؤتمر الوظائف في قطاع السفر للطلاب» بنسخته الثانية إلى معرض سوق السفر العربي 2019 في يومه الأخير، حيث يتيح هذا البرنامج للطلاب والخريجين الفرصة للاستماع إلى مجموعة من المتحدثين والخبراء في صناعة السفر، كما يساعد الطلاب على فهم أكبر للصناعة عبر التعريف بالمسارات والفرص الوظيفية المحتملة في المستقبل.

وإلى جانب معرض تكنولوجيا السفر، سيشهد المعرض مجموعة من الفعاليات ذات القيمة، مثل الجلسة المخصصة للمؤثرين والمشترين على المنصات الرقمية والتي ستضم للمرة الأولى 20 مشترياً صينياً، وجوائز تمنح لأفضل منصة عارضة وأكاديمية وكلاء السفر.