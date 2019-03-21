11.24 ألف رخصة اقتصادية في أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إصدار 11.24 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال العام الماضي، واستحوذت الرخص التجارية على 95% منها، بنحو 10 آلاف و618 رخصة.

وأوضحت الدائرة على هامش لقاء إعلامي أمس، إن نحو 2868 رخصة اقتصادية استفادت من قرار إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية لمدة عامين، كما استفادت 502 رخصة من قرار إعفاء الرخص المنتهية منذ أكثر من 24 شهراً من كافة الرسوم المتأخرة والمتراكمة بنسبة 100%.

رخص حرفية

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لـلدائرة خلال استعراضه أمس للتقرير السنوي، إن الرخص الحرفية الجديدة جاءت بالمرتبة الثانية بعد الرخص التجارية بحوالي 219 رخصة، ثم الرخص المهنية بواقع 203 رخص، تلتها السياحية 162 رخصة ثمّ الرخص الزراعية ورخص الثورة السمكيّة والحيوانية 22 رخصة والصناعية 17 رخصة.

وأكد المنصوري أنه وبحسب الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة شكلت رخصة المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بحوالي 6938 رخصة تلتها رخص الفروع بواقع 1934 رخصة، ثمّ رخص شركة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 1596 رخصة، ومن ثم رخص شركة الشخص الواحد والتي بلغت 762 رخصة، بالإضافة إلى عدد 5 شركات مهنية، وثلاث شركات مساهمة عامة وشركة واحدة مساهمة خاصة.

مركز الأعمال

من جانبه، قال محمد على المرر مدير إدارة التراخيص التجارية في الدائرة، إن مركز الأعمال الذي تأسس منذ العام 2008 كوجهة حكومية واحدة لإنجاز إجراءات التراخيص التجارية، أطلق 13 مبادرة لإتاحة المجال لنمو الأعمال وتقليل التكاليف وتم إصدار 1057 نشاطاً في رخصة تاجر أبوظبي و67 نشاطاً للسيارات المتنقلة.

وأشار المرر إلى أن خدمات الدائرة تقدم من خلال المقر الرئيسي وأيضا من خلال التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني وتعهيد والخدمة الذهبية، موضحاً أن خدمة الاستعلام تقدم مجاناً ومن دون أي رسوم، فضلاً عن إضافة النشاط الإلكتروني للمتاجر عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال رقم تسلسلي ما يعطي ثقة للمستثمر وأحقية المستهلك في الحصول على حقوقه.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص الاقتصادية المجدّدة، كشف التقرير أن رخص المؤسسة الفردية، جاءت أولا بمجموع 48184 رخصة، في حين تنوعت الرخص الأخرى ما بين جمعيات تعاونية بـ 17 رخصة، وشركة الشخص الواحد 1707 رخص، وشركة تضامن 165 رخصة.

رخص تجارية

وأشار تقرير مركز أبوظبي للأعمال إلى أن إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تعديلها بلغ 30133 رخصة، حيث شمل ذلك إضافة أو تعديل الأنشطة، أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين وغير ذلك من حركات التعديل للنشاط التجاري.

رسوم محلية

رصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2018 أن 2868 رخصة اقتصادية استفادت من قرار إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية على مستوى إمارة أبوظبي لمدة عامين لتحفيز ودعم المستثمرين اعتبارا من أول ديسمبر 2018.