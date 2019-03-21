«أفايا» تفتتح مركز خبرة عملاء في «ون سنترال»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أفايا» القابضة أمس، افتتاح مركز خبرة عملاء في «ون سنترال»، منطقة الأعمال العالمية الجديدة، وذلك في إطار العمل على بناء علاقة طويلة الأمد مع مركز دبي التجاري العالمي.

سيكون مركز خبرة العملاء بمثابة نموذج على أحدث التطورات في ميادين الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعرّفات البيومترية الحيوية وسلسلة الكتل، وعلى حلول التعاون، وسيعمل كمركز اختبار لشركاء «أفايا» وعملائها من جميع أنحاء العالم، ممن يتطلعون إلى تطوير حلول عالمية المستوى لتلبية احتياجات الأعمال والتحديات الأكثر إلحاحاً.

وقال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «سعداء بأن تكون «أفايا» جزءاً من مشروع ون سنترال، فشركة «أفايا» من شركائنا القدامى ونعرف جيداً مدى التزامها بالتميّز التكنولوجي. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع التطويري الطموح سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال، تساعد الشركات على تسريع مسار نموها ونطاقها الجغرافي».

يأتي إنشاء هذا المركز د لشركة أڤايا في «ون سنترال» ليضع الشركة في قلب الابتكار العالمي، إذ إن الوصول إليه سهل على أي مسؤول يبحث عن أفكار لإجراء نقلة في خدمات عملائه وخبرات موظفيه.

وعلى الرغم من أن الشركات هي التي كانت تقليدياً تدفع إلى إدماج تقنيات جديدة في مسار خدمة العملاء وتمكين الموظفين، إلا أنّ ثمّة نقلة نموذجية طرأت على هذا الأمر في السنوات الأخيرة، فوفقاً لتقرير حديث أصدرته «أفايا»، فإنّ ما يقرب من نصف المستهلكين (48 في المئة) يأملون من المؤسسات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها وخدماتها، و71 في المئة منهم يرغبون في استخدام تقنيات تحليل الصوت أو المعرّفات البيومترية الحيوية كوسيلة لمصادقة آمنة.

وقال نضال أبولطيف، رئيس شركة «أفايا» العالمية: عملاؤنا يتوقون للاستفادة من التقنيات المتطورة، ولدفع مسيرة تطور الاتصالات والتعاون. ونحن من جهتنا ندرك جيداً هذا الأمر، وبوصفنا مؤسسة تتمحور حول العملاء، فإننا ندعم هذا النهج الابتكاري القائم على الاسترشاد بملاحظاتهم، من أجل ابتكارات تمكّن عملاءنا وتعزّز أداءهم.

هذا لا يعني فقط أن نجعل مراكزنا للبحث والتطوير أقرب إلى عملائنا من أي وقت مضى، بل وأن نشركهم بنشاط في عملية التفكير وتصميم الحلول التي تساعد في خدمة العميل الذكي وتشكيل خبرات الغد.