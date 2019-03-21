«بروج» تمنح عقداً لشركة أمريكية

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة «بروج» للدائن البلاستيكية، عقداً لشركة وارلي بارسونز الأمريكية، ينص على أن توفر الأخيرة خدمات لازمة للمرحلة الرابعة من توسعات مجمع الرويس للبتروكيماويات، وفق ما ذكرته بلومبرغ.

وكانت «بروج» قد منحت عقد التصميم والأعمال الهندسية في المرحلة الرابعة من توسعات مجمع الرويس للبتروكيماويات في وقت سابق، لشركة إدفيسيان، وهي شركة استشارات، تملكها شركة وارلي بارسونز الأسترالية. وتحتوي المرحلة الرابعة على مصنع رابع في مجمع الرويس، وبه أكبر كسارة في العالم، ويعد المصنع الرابع، العنصر الرئيس في استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مالكة «بروج»، بالاشتراك مع بورياليس النمساوية، في إنشاء أكبر مجمع متكامل في العالم للبتروكيماويات في الرويس.