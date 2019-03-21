«أراضي عجمان» تطلق جائزة عبدالعزيز بن حميد للتميز المؤسسي

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة عبد العزيز بن حميد النعيمي للتميز المؤسسي، انطلاقاً من توجيهات سمو رئيس الدائرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز لدى الموظفين، وتطبيقاً لأفضل الممارسات في مجال تحفيز وتكريم المتميزين، وتطوير الأداء المؤسسي وفق منهجية علمية شاملة.

وأوضح عبد العزيز بن ناصر النعيمي مدير مكتب رئيس الدائرة، أن الجائزة تمنح جوائزها للوحدات التنظيمية والموظفين بمختلف فئاتهم، وذلك وفق معايير مدروسة تم وضعها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتضمن العدالة والشفافية في التقييم، حيث حرصت الدائرة على إشراك جميع الموظفين في جلسات عصف ذهني لوضع أدوات القياس واعتماد معايير التقييم.