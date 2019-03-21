«الشرقية الطبية» تستحوذ على نسبة من «المهيدب» بـ500 مليون

المصدر: أبوظبي - البيان

استحوذت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية الإماراتية على نسبة مسيطرة من مجموعة المهيدب لطب الأسنان في المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت نحو 500 مليون درهم.

وذلك في إطار الخطط التوسعية للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في منطقة الخليج، ليرتفع بذلك أصول المجموعة إلى 3 مليارات درهم في دولة الإمارات ومنطقة الخليج التي تضم مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس للإخصاب وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

وتضم مجموعة عيادات المهيدب لطب الأسنان 46 مركزاً لطب الأسنان في الرياض وجدة وأبها ومكة والقصيم، ويعمل فيها 1417 موظفاً بينهم 420 طبيباً وطبيبة، ويبلغ عدد كراسي الأسنان في العيادات 441 كرسياً مجهزاً وفق أعلى المواصفات، وقد تم تأسيس مجموعة المهيدب لطب الأسنان عام 2000، وتستقبل نحو 500 ألف مريض ومراجع سنوياً.

وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تتطلع إلى نقل خبراتها إلى الدول الشقيقة وتنويع مستوى الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع في الإمارات وفي دول الخليج، مشيراً إلى أهمية هذا الاستحواذ للمجموعة التي تتطلع إلى التوسع المستمر في منشآتها داخل الإمارات وفي دول الخليج، من خلال استراتيجيات التوسع في المنشآت الحالية، وإنشاء منشآت جديدة والاستحواذ على منشآت تراها المجموعة مناسبة لخططها التوسعية.

كما أشار إلى أن المجموعة ستفتتح مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدة في شهر يونيو من العام الجاري، ومركزاً آخر في الرياض امتداداً لمراكز هيلث بلاس للإخصاب في أبوظبي ودبي التي تديرها وتملكها المجموعة، كما أننا في صدد الاستحواذ على مراكز طبية أخرى في السعودية خلال الأشهر المقبلة.