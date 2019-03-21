طرح أول وحدات سكنية بعلامة «دبليو رزدنسز» في المنطقة اتفاقية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الشرق للاستثمار، توقيع عقد مع ماريوت إنترناشونال لطرح أول وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية «دبليو هوتلز» في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، من خلال الترويج لمشروعها الفاخر «الألف رزدنسز» بالاسم التجاري الجديد.

وتعني الاتفاقية التي وقعت خلال المعرض العقاري بمدينة كان الفرنسية، أن هذا المشروع الذي بلغت استثماراته أكثر من 3 مليارات درهم، ويقع ضمن الهلال الغربي لنخلة جميرا، سيحمل سمات وطراز العلامة التجارية. وسيبدأ ملاك الوحدات السكنية في المشروع الانتقال إلى مساكنهم خلال 2019. يضم المشروع المميز، الواقع بالقرب من فندق «دبليو دبي- ذا بالم»، مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تشمل 8 مجمعات تضم 104 وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 15 و85 مليون درهم.