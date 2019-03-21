«أدنوك» تفوز بجائزة مشروع العام في النفط والغاز من «ميد» الطويلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بجائزة مشروع العام في مجال النفط والغاز على مستوى الدولة ضمن جوائز «ميد» لجودة المشاريع لعام 2019.

وحصدت أدنوك الجائزة عن مشروع محطة الطويلة لضغط الغاز والذي تم إنجازه في وقتٍ قياسي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. وتؤكد هذه الجائزة الأهمية الاستراتيجية لمحطة الطويلة في ضمان أمن الغاز للإمارات وتعكس التزام أدنوك بتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

وقال الدكتور سيف الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز: تُكرّم الجائزة الجهود المتميزة لفرق العمل وقدرتها على التعاون مع شركاء أقوياء على تنفيذ مشروع كبير بكل كفاءة وفي وقتٍ قياسي. وتعد محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي أحد المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي ستساهم في توسعة إمداداتنا من الغاز لتلبية احتياجات أبوظبي المناطق الشمالية.