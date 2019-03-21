صندوق النقد العربي يستعرض ترتيبات نظم الدفع عبر الحدود في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ينظم صندوق النقد العربي مؤتمراً رفيع المستوى حول «دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي» 27 و28 الجاري في أبوظبي، بمشاركة الوكالة الألمانية للتنمية وكبار المسؤولين والخبراء في القطاع المالي الذين يمثلون مؤسسات مالية دولية ومصارف مركزية ومؤسسات عالمية في خدمات وتقنيات نظم الدفع، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي والأوروبي وجمعية سويفت ومؤسسة يوروكلير، بغرض الحوار والتشاور وتبادل المعرفة حول التحديات والحلول والمستجدات على صعيد نظم الدفع والتسويات عبر الحدود.

يناقش المؤتمر عدداً من القضايا والمحاور، التي تشمل مستقبل ودور نظم الدفع الإقليمية، واتجاهات صناعة خدمات المدفوعات والمستجدات والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، ودور تقنيات نظم الدفع الحديثة في تعزيز كفاءة وسلامة المعاملات المالية ودعم فرص التكامل والشمول المالي. سيشارك في المؤتمر أكثر من 300 خبير وأكاديمي ومختص من نظم الدفع والخدمات المالية، بحضور كبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال في الدول العربية.