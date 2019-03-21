القطاع المصرفي يعزز التحوّل الرقمي في 2019

المصدر: دبي - البيان

شهد القطاع المصرفي العالمي تغيرات هائلة على مدار العقد الماضي بدايةً من الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية ووصولاً إلى انتشار نماذج الأعمال القائمة على النُظم البيئية وظهور الأجهزة والقنوات والتقنيات الحديثة.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، «حتى تتمكن البنوك الإقليمية من الازدهار، يتوجب عليها الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات المتزايدة التي نشهدها اليوم والإسراع في تحقيق التحول الرقمي لديها».

وأضاف: «يتزايد تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة على الصعيد العالمي، كما تُسهم تقنيات الواقع المعزَّز والبلوك تشين في توفير تجارب جديدة تعطي صورة مختلفة عن الواقع الذي نعيش فيه وخدمات متطورة غير مسبوقة للعملاء. وقد حان الوقت لبنوك الإمارات أن تنضم إلى هذا المركب لتحقيق التطور المتكامل في القطاع».

وجاءت التصريحات أثناء الإعلان عن دعم اتحاد مصارف الإمارات لقمة «Abundance 360» القادمة في دبي، الملتقى الذي أسسه الدكتور بيتر ديامانديس ويجمع المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الملتزمين بتحويل مؤسساتهم إلى كيانات تعتمد على التقنيات الحديثة ذات النمو المطّرد.