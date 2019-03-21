شراكة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» و«طيران الخليج»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت الاتحاد للطيران وطيران الخليج، اتفاقية شراكة بالرمز بينهما، على أن يبدأ السفر بموجب الاتفاقية بالتزامن مع بدء تطبيق جدول الرحلات الصيفية.

وجاء توقيع الاتفاقية في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الناقلتين خلال معرض البحرين للطيران في نوفمبر الماضي، وذلك بهدف ترسيخ العلاقة بين البلدين وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الناقلتين، حيث جرى الإعلان عن الاتفاقية في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران بأبوظبي بحضور توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وكريشيمير كوتشكو الرئيس التنفيذي لطيران الخليج.

وبموجب الاتفاقية، سيُوضع رمز الاتحاد للطيران EY على 12 وجهة من وجهات طيران الخليج المتجهة بين أبوظبي والبحرين ومنهما إلى بنغلاديش والدار البيضاء ودكا وفيصل أباد ولارناكا ومالقا ومُلتان والنجف وبيشاور وسيالكوت وتبليسي.

وفي المقابل، ستقوم طيران الخليج بوضع رمزها GF على عشر وجهات من وجهات الاتحاد للطيران بين أبوظبي والبحرين ومنهما إلىبريسبن وشيكاغو أوهير وجاكاترا ولاغوس ولوس أنجليس وملبورن و«مطار جون آف كينيديفي نيويورك» وسيدني وواشنطن.

سيستفيد الضيوف المسافرون إلى الولايات المتحدة على رحلات «الاتحاد» من مرافق إنهاء إجراءات السفر التي يوفرها مكتب الجمارك وحرس الحدود الأمريكي في المبنى رقم (3) بمطار أبوظبي، والذي يتيح لضيوف الشركة خدمات إنهاء فحوص الهجرة والجوازات والزراعة والتخليص الجمركي مُسبقاً بمطار أبوظبي قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد الوصول إلى الولايات المتحدة يتم معاملة الضيوف على أنهم مسافرون داخليون.