صفقات واتفاقيات في معرض عالم الورق

المصدر: دبي- البيان

أكدت ألكسندريا روبنسون مدير معرض عالم الورق، بايبر وورلد الشرق الأوسط، نجاح الدورة التاسعة لمعرض عالم الورق «بايبر وورلد»، الذي اختتم أعماله مساء أمس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث شهد إبرام العديد من الصفقات والاتفاقيات الهامة.

أشارت روبنسون إلى المشاركة المحلية القوية خلال دورة هذا العام، تحت شعار «صنع في الإمارات»، فقد بلغ عدد الشركات من الإمارات أكثر من 25 شركة محلية، لتصل نسبة مشاركة الإمارات من إجمالي المشاركة، إلى 10 %، ولفتت كذلك إلى المشاركة المصرية القوية. وقدر المشاركون في المعرض تجارة الإمارات من الورق بأكثر من 10 مليارات درهم، لا تستهلك منها سوى 1,6 مليار درهم، فيما تعيد تصدير ما قيمته 8,4 مليارات درهم.