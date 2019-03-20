«أدنوك» تحدد أبريل موعداً نهائياً لعروض محطة دلما للغاز

المصدر: دبي - البيان

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 30 أبريل موعداً نهائياً لعروض الشركات لمشروع محطة دلما للغاز، وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر قريبة من المشروع.

وسوف تقوم المحطة بمعالجة الغاز الذي ينتجه حقل دلما وتقدر التكلفة بنحو 200 مليون دولار. ويشمل المشروع بناء مرفق لمعالجة الغاز وتحليته (تخليصه من الكبريت) وبناء خزانات للغاز ومرفق لتخصيب الغاز وتجفيفه وتركيب وحدة إضافية لتبريد غاز البروبان.

وحصلت شركة تكنيب الفرنسية من قبل على عقد التصميم والأعمال الهندسية، بينما حصلت شركة «كيه بي ار» الأمريكية على عقد توفير الاستشارات.