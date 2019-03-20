«قمة مستقبل البلوك تشين» 2 أبريل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعود قمة مستقبل البلوك تشين التي ينظمها مكتب دبي الذكية مجدّداً إلى دبي يومي 2 و3 أبريل المقبل بمركز دبي التجاري العالمي في الوقت الذي تواصل الإمارة الانطلاق بخطى متميزة لأن تكون أول مدينة في العالم تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول عام 2020.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يرتفع حجم سوق «البلوك تشين ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بـ 708 ملايين دولار في عام 2017.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة أكثر من 8000 زائر من مختلف دول العالم، حيث ستستضيف كوكبة من أبرز المتحدثين من مؤسسات وجهات حكومية من جميع أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: نرى بالفعل الإمكانات الهائلة التي تحظى بها تكنولوجيا البلوك تشين في إحداث تحولات بالمجتمع على مستويات عدة.

ونحن في دبي الذكية نعمل من خلال 20 نموذج بلوك تشين في مختلف أنحاء الإمارة عبر شراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة، وستشهد الأشهر والسنوات المقبلة المزيد من هذه النماذج، ويأتي ذلك في إطار حرص دبي بشكل متواصل على استكشاف الإمكانات التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والرامية إلى دعم هدفنا الطموح المتمثل في أن تصبح دبي أسعد مدينة على وجه الأرض.

ومنذ النسخة الأولى لقمة البلوك تشين، قطعنا شوطاً طويلاً في جهودنا نحو هذا الهدف.

ونحن نهدف إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً للبلوك تشين، وأن تكون في طليعة جهود تطوير هذه التكنولوجيا، بما يتيح لنا تعزيز جودة الحياة، ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على نطاق عالمي أيضاً.

ويُعقد خلال القمة برنامج «تبادل القادة العالميين» يوم 2 أبريل، وهي فعالية تدعمها مؤسسة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وتتضمن سلسلة من المناقشات وجلسات طاولة مستديرة تجمع أصحاب الرؤى من الخبراء التقنيين الدوليين والحكوميين من أجل اقتراح سبل العمل المشترك لتحفيز تطبيق تكنولوجيا «البلوك تشين».

وسيتم خلال الطاولة المستديرة التركيز على إرساء سياسة تضمن تطبيق «البلوك تشين»، ودور الأصول المشفّرة وسط تقلبات الأسواق.

6 منصات ومؤتمرات

ستضم القمة ست منصات ومؤتمرات منفصلة، والتي ستستضيف كوكبة من أبرز وأشهر الخبراء والمتخصصين في هذه التقنية.

140

تتضمن أجندة الدورة الثانية لقمة مستقبل البلوك تشين جلسات للمتحدثين على مدار أكثر من 140 ساعة، وستشكّل القمة منصة تستقطب أكثر من 80 شركة مع خبراء ومتخصصين من 130 دولة .