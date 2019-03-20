«عمومية العين الأهلية» تقر توزيع 22.5 مليون درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

صادقت الجمعية العمومية لشركة «العين الأهلية» للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الأسمية للسهم أو ما يعادل 1.5 درهم للسهم الواحد بقيمة إجمالية 22.5 مليون درهم عن العام الماضي.

وقال محمد البادي بن يوعان رئيس مجلس إدارة العين الأهلية للتأمين، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية، أول من أمس، إن الشركة حافظت على مركزها في السوق، وحققت زيادة ملموسة في نتائجها المالية على الرغم من أوضاع السوق التنافسية، حيث قفزت أقساط التأمين إلى 1.514 مليار درهم في 2018، مقابل 1.388 مليار درهم في 2017، فيما قفزت أرباح أعمال التأمين الصافية إلى 146.157 مليون درهم مقابل 115.016 مليون درهم.

ملاءة مالية

وأوضح محمد بن يوعان أن الشركة تمتلك حالياً ملاءة مالية قوية جداً تفوق نسبتها 100% مشيراً إلى أن الشركة تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية في الأسواق مع التزامها بنسب الاستثمار التي تحددها هيئة التأمين.

وتوقّع رئيس مجلس إدارة العين الأهلية للتأمين نمواً ملحوظاً لقطاع التأمين الإماراتي في الفترة القادمة مستمداً الدعم من التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، وهو ما تؤكده تقارير اقتصادية دولية ومحلية، لافتاً في هذا الخصوص إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً جيداً خلال العام الحالي استناداً إلى الارتفاعات في أسعار النفط، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل بشكل عام، وسيساهم بالتالي في انتعاش الاقتصاد وعلى الأخص في القطاعات غير المعتمدة على النفط.

وأضاف محمد بن يوعان أن الفترة الماضية شهدت اعتماد 100 مليار دولار لمشاريع النفط والغاز لدعم خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مما سيقود إلى المزيد من المشاريع الإنشائية الضخمة، وسيساهم بدوره في ضخ أموال في السوق تساهم في إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية وتزيد من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قطاع التأمين سيكون له نصيب جيد من هذه الأعمال.

تنافس مستمر

وأشار رئيس مجلس إدارة العين الأهلية إلى تشبع سوق التأمين المحلي بعدد هائل من شركات التأمين، والذي تجاوز 60 شركة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الوسطاء مما أدى وسيؤدي إلى استمرار التنافس وحرق الأسعار والنزول بها إلى مستويات غير فنية.

ووفقاً للتقرير السنوي للشركة، الذي وزع على هامش الجمعية العمومية بلغ مخصص الأقساط غير المكتسبة 154.4 مليون درهم في 2018 مقارنة مع 194.8 مليون درهم في 2017، فيما بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 48.485 مليون درهم مقابل 50.137 مليون درهم في 2017. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين البحري والجوي 28.4 مليون درهم 2018 مقابل 31.8 مليون درهم في العام السابق، وبلغت حصة الشركة في المطالبات المدفوعة والقائمة 342.5 مليون درهم، وبلغت احتياطيات الأقساط غير المكتسبة 535.28 مليون درهم.

وفي التأمين غير البحري بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.486 مليار درهم مقابل 1.356 مليار، في حين بلغت حصة الشركة في المطالبات المدفوعة 267.454 مليون درهم مقابل 275.892 مليوناً، وبلغ مخصص الأقساط غير المكتسبة 153.878 مليون درهم مقابل 194 مليوناً.

كما صادقت الجمعية العمومية للشركة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

توزيعات

من المقرر أن يكون تاريخ آخر يوم للشراء للحصول على التوزيعات النقدية في 26 مارس الجاري على أن يكون تاريخ الاستبعاد من الأرباح في 27 من الشهر نفسه فيما سيكون تاريخ التوزيع والدفع في 18 أبريل القادم.