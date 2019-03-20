8.2 مليارات درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ في 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

شهدت تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نشاطاً جيداً خلال العام 2018 الأمر الذي رفع إجمالي قيمتها إلى 8.2 مليارات درهم بزيادة نسبتها 5% تقريباً مقارنة بـ7.84 مليارات درهم خلال العام 2017.

ووفقاً لما وثقته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء فقد شهدت جميع مؤشرات تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة نمواً كبيراً خلال العام الماضي خاصة على مستوى الصادرات لهذا النوع من السلع. وتصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علماً بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون خلال العقود الماضية.

ارتفعت قيمة صادرات الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 2.43 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 539% مقارنة بـ380 مليون درهم في العام 2017.

وكان النشاط الأكبر في صادرات أبوظبي من اللؤلؤ سجل خلال شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت القيمة إلى 1.65 مليار درهم مقارنة بـ26 مليون درهم فقط في الشهر ذاته من العام 2017.