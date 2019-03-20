مطارات دبي تطلق برنامج «استثمر في موظفيك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت مطارات دبي برنامجاً تدريبياً جديداً تحت عنوان «استثمر في موظفيك» تم تخصيصه في دورته الأولى لكبار ضباط ومأموري الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويهدف البرنامج الذي يقام في مركز المؤتمرات التابع للمؤسسة، إلى تعزير الشراكة بين مطارات دبي وشركائها الاستراتيجيين من أجل تعزيز تجربة المسافرين والإنجازات التي يحققها مطار دبي الدولي، والتي كان آخرها المحافظة على تصدر قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام 2018 للعام الخامس على التوالي.

وألقت مريم جاسم الشمسي، مدير أول لقطاع الشركاء الاستراتيجيين، كلمة أكدت فيها أهمية البرنامج في إتاحة الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية من أجل الارتقاء بالأداء والتعريف بمتطلبات النجاح بالنسبة لفرق القيادة في المؤسسات.