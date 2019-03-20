«دبي للمرطبات» تطلق مشروع طاقة شمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمرطبات» عن بدء العمل في مشروع ضخم لتوليد الطاقة الشمسية بمجمع دبي للاستثمار 2.

وذكرت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، أمس، أن القدرة الإنتاجية للمحطة التي تمتد على مساحة 45 ألف متر مربع تصل إلى 3.7 ميجا وات، لتكون واحدة من أكبر مواقع توليد الطاقة الشمسية الخاصة في الإمارات.

ومن المتوقع أن يولد المشروع 5.6 ملايين كيلو وات ساعة على مدار العام، ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 4 ملايين كيلو غرام سنوياً، فضلاً عن التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وتعد المحطة أحد مشاريع الشركة في مجمع دبي للاستثمار بعد أن افتتحت مصنعها الجديد «جرين فيلد» عام 2016 على مساحة 140 ألف متر، الذي يعد من أكبر مصانع تعبئة المشروبات في الشرق الأوسط بطاقة تصنيعية تبلغ 120 مليون صندوق سنوياً.