دبي الأولى إقليميا والـ 12 عالمياً في المراكز المالية

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

حلّت دبي في المركز الأول وأبوظبي في الترتيب الثالث إقليمياً على مؤشر مراكز المال العالمية 2019 الصادر عن مؤسسة زي ين الصينية البحثية.

وتقدمت دبي على المستوى العالمي 3 مراكز لتحصل على المركز الـ 12 ضمن المؤشر رقم 25 للعام الجاري، مقابل الترتيب الـ 15 على المؤشر رقم 24 لعام 2018.

كما ارتفع تقدير دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً إلى 733 نقطة، مقابل 722 نقطة في مؤشر العام الماضي، وتفوّقت دبي على مدن مثل بوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ومونتريال وشيكاغو.

وجاءت أبوظبي في المركز الثالث إقليمياً وفي الترتيب الـ 26 عالمياً. وارتفع تقدير أبوظبي على المؤشر الجديد إلى 702 نقطة مقابل 686 نقطة في المؤشر السابق، لكن ترتيبها لم يتغير، وحلّت الدار البيضاء في المركز الثاني إقليمياً و22 عالمياً.