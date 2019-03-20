تمديد عقد موانئ دبي العالمية في رومانيا 30 عاماً

المصدر: بوخارست - وام

اتفقت شركة موانئ دبي العالمية ووزارة النقل في رومانيا على تمديد العقد التشغيلي بينهما بشأن إدارة محطة الحاويات في ميناء كونستانتسا الروماني لمدة 30 عاماً حتى عام 2049.

وقع الاتفاقية التي حضرها الدكتور أحمد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وفيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء رومانيا كل من سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ومرازفان كوك وزير النقل الروماني، وذلك في مقر حكومة رومانيا في بوخارست بحضور أعضاء مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، وعدد من كبار المسؤولين في رومانيا.