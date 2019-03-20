11 ألف مستفيد من مبادرة برنامج قروض المواطنين

المصدر: Ⅶ دبي - رامي سميح

أعلن أحمد سعيد القمزي، مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة في مصرف الإمارات المركزي أن عدد قروض المواطنين التي تنطبق عليها شروط مبادرة «برنامج قروض المواطنين» التي أطلقها المصرف مطلع الأسبوع الجاري يقدر بنحو 11 ألف قرض.

وأضاف القمزي، إن عدد المواطنين أصحاب هذه القروض قد يزيد أو يقل عن 11 ألفاً على حسب طبيعة القروض الممنوحة لهم وعددها، مشيراً إلى أن البنوك المشمولة في المبادرة وعددها 17 بنكاً ستبدأ اعتباراً من أبريل المقبل تلقي طلبات المواطنين التي تنطبق عليها شروط المبادرة كما ستقوم البنوك بالاتصال بالعملاء المستهدفين مباشرة.

وأوضح القمزي، في تصريحات أمس لقناة سما دبي، أن الهدف الأساسي من المبادرة تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين حيث تأتي المبادرة في إطار جهود المصرف المركزي المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمنح من قبل البنوك وشركات التمويل مشيراً إلى أن «المركزي» حريص على أن تكون كل البنوك ملتزمة بأنظمته وتعليماته وبالتالي فإن هذه المبادرة تعد فرصة للبنوك للالتزام بتعليمات المصرف المركزي.

وذكر القمزي أن فكرة المبادرة تتمحور حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50% من الراتب وتتعدّى مدتها 4 سنوات، بسعر فائدة إيبور لثلاثة شهور أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدّى سعر إيبور لثلاثة شهور.

وأضاف إن المبادرة ستمكّن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي لافتاً إلى أن البرنامج يتماشى مع النظام الصادر عن المصرف المركزي في 2011 بشأن متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.

وذكر أحمد القمزي أن المبادة تم تنسيقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، بمساهمة كبيرة من البنوك الوطنية لتخفيض أعباء الديون عن كاهل المواطنين موضحاً أن إعادة جدولة القروض عند سعر الفائدة المتدني تعد مساهمة كبيرة من قبل البنوك.