الإمارات تتصدر إقليمياً في إنتاجية العمالة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في فئة الإنتاجية النسبية للعمالة حسب مؤشر كفاءة العمالة العالمي الصادر عن «مانباور» العالمية لأبحاث العمالة.

وفي الترتيب العام على مؤشر كفاءة العمالة للعام الجاري، الصادر بناء على بيانات عام 2018، جاءت الإمارات في مؤشر العام الجاري في المركز التاسع في الترتيب العام.

وقال التقرير إن الإمارات سجلت الترتيب العالمي المتقدم بناءً على التحسينات التي أجرتها في كفاءة البنية التحتية وعدد ساعات العمل الأسبوعية النظامية ما عزز ترتيبها في الإنتاجية بالنسبة للعمالة.