1.6 مليون زائر لدبي في يناير

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبد الله

ارتفع عدد زوار دبي خلال يناير إلى 1.61 مليون زائر بنمو 1.25 % مقارنة مع 1.59 مليون خلال الشهر نفسه من 2018 في حين وصل عدد الليالي الفندقية إلى 2.92 مليون ليلة بنمو 2.09% بحسب إحصاءات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وبلغ متوسط إشغال الغرف الفندقية 83% في حين بلغ متوسط سعر الغرفة 529 درهماً بينما بلغ متوسط العائد 437 درهماً خلال الفترة نفسها، في حين بلغ متوسط إقامة السائح 3.6 ليالٍ خلال الزيارة.

وتربعت الهند على صدارة الأسواق الرئيسية المصدرة للسيّاح إلى دبي بـ 206 آلاف زائر، في حين جاء السوق السعودي في المركز الثاني بـ 160 ألف زائر، في حين ارتفع تصنيف السوق الصيني لأول مرة إلى المركز الثالث من بين الأسواق السياحية الأكثر أهمية لدبي، حيث سجل نحو 80 ألف زائر بنمو 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الغرف الفندقية في الإمارة ارتفع إلى نحو 116.85 ألف غرفة بنمو 8% مقارنة مع يناير 2018 في حين وصل عدد الفنادق إلى 716 فندقاً.