إطلاق أول فندق في دبي يحمل علامة الضيافة «إس إل إس»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «إس بي إي»، مجموعة الضيافة الدولية التي تدير وتشغل علامات فندقية عالمية عن شراكة جديدة مع «دبليو أو دبليو للتطوير العقاري» تفتتح بموجبها أول منشأة فندقية تحمل علامة الضيافة «إس إل إس» في الشرق الأوسط.

وسيضم «فندق إس إل إس دبي»، المقرر افتتاحه في الربع الثالث من عام 2020 والمؤلف من 75 طابقاً،و 254 غرفة فندقية، و371 وحدة سكنية مميزة، و321 شقة فندقية فاخرة. وسيكون هذا الفندق أحد أطول الأبراج الفندقية والسكنية في المنطقة. وسيتضمن أيضاً مطعمين لكل منهما طابعه المميز.

تتميز المنشأة الفندقية الجديدة، والتي تبعد 1.5 كم عن برج خليفة، بإطلالات على خور دبي والأفق العمراني المذهل لوسط مدينة دبي. كما يضم سطح البرج المكون من 75 طابقاً، بركتي سباحة بإطلالة في محيط مفتوح يتيح رؤية المدينة بزاوية 360 درجة. وستكون بركتا السباحة من أعلى المسابح في مدينة دبي والمنطقة.

وتعتبر علامة الضيافة «إس إل إس» جزءاً من خطة التوسع العالمية لشركة «إس بي إي»، حيث توجد لديها خطط لاستثمار 25 موقعاً إضافياً في العديد من المدن، بما فيها واشنطن العاصمة، بوينس آيريس، وكانكون.