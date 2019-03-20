إطلاق «بيت باي عزيزي» في «مدينة دبي الرياضية»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت «عزيزي للتطوير العقاري» مبيعات مشروع «بيت باي عزيزي» في «مدينة دبي الرياضية»، والذي يقدم مفهوماً جديداً للتأجير قصير الأمد حيث يضمن للمستثمرين عائدات أفضل من خلال إدارة ودعم شققهم بالخدمات اللازمة. وستوفر «عزيزي للتطوير العقاري» خدمات تضاهي تلك التي تقدمها الفنادق، مع توليها إدارة جميع وظائف التصميم الداخلي والتسويق، مما يريح العملاء من الأعباء التي ينطوي عليها الإيجار قصير الأمد.

كما يمكن للمستثمرين في «بيت» أن يختاروا العيش في عقاراتهم أو تأجيرها لأجل طويل أو بيعها، وتضمن عملية التأجير قصير الأمد عائد استثمار أعلى بكثير يتجاوز نسبة 35%. كما أن لدى المالكين خيار الإقامة في شققهم كما يحلو لهم، مع إمكانية قيام «عزيزي للتطوير العقاري» بتأجيرها مؤقتاً في حال رغب المالكون، مما يتيح مزيداً من المرونة والحد الأقصى من الإشغال.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: نخطط لتطبيق هذا النموذج في العديد من المباني السكنية التابعة لنا في المدينة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا. ويضم المبنى 431 شقة تتكون من 238 شقة استوديو، و140 شقة من غرفة نوم واحدة، و53 شقة من غرفتَي نوم.