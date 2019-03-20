«إشراق» تبحث تداول جزء من أسهمها في السوق السعودي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يناقش مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» 24 مارس الجاري تداول جزء من أسهم الشركة لدى بورصة «تداول» في المملكة العربية السعودية، وتعيين مستشارين وتفويض الصلاحيات. وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أنها ستناقش أيضاً فرصاً استثمارية وتعيين مستشار مالي إلى جانب مناقشة واتخاذ قرار بشأن مسائل إدارية ومسائل داخلية تنظيمية للشركة.

كانت «إشراق»، التي أدرجت أسهمها في بورصة أبوظبي عام 2011، أعلنت قبل أكثر من 5 أعوام عن سعيها للحصول على الموافقات التنظيمية لإدراج أسهمها في السعودية، وحصلت حينها على موافقة هيئة السلع والأوراق المالية بالإمارات لطرح 30% من أسهم رأسمالها في السعودية، وعينت البنك السعودي الفرنسي مستشاراً مالياً لعملية الطرح، لكن لم يُعلن بعدها عن أي خطوات فعلية في هذا الشأن.