29 مشروعاً من الإمارات تحوز جوائز «ميد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

فاز 29 مشروعاً متميزاً في الإمارات بجوائز ميد للمشاريع، التي أقيمت بالتعاون مع بنك المشرق. وحازت مشاريع الإمارات أكبر عدد من الجوائز مقارنة بأقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتلتها عُمان التي حصدت 11 جائزة، والسعودية التي نالت 9 جوائز، أما الكويت فكان لديها 6 فائزيـن، والبحريــن 3 فائزيـن.

قائمة

ومن بين أكبر الفائزين: فندق ومنتجع بولغري (أضخم مشروع للعام)، ومحطة الطويلة لمعالجة الغاز من أدنوك لمعالجة الغاز (أفضل مشروع في مجال النفط والغاز للعام)، ومشروع بلوواترز لشركة الشعفار للمقاولات العامة (أفضل مشروع سكني للعام)، ومكتبة الشيخ محمد بن راشد لشركة الشعفار للمقاولات (أفضل مشروع في المجال الاجتماعي والثقافي والتراثي للعام)، وارنر بروذرز وورلد أبوظبي (أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام)، وإطار دبي لبلدية دبي (أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام).

وقال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في «ميد»: «تحتفل جوائز ميد للمشاريع هذه السنة بعامها التاسع منذ إطلاقها. وفي كل عام تقدم المشاريع المشاركة لمحة عن الإنجازات التي تم تحقيقها في جميع أنحاء المنطقة. ولاحظنا هذا العام زيادة هامة من حيث تنوّع المشاريع المشاركة في الجوائز ما يعكس نمو التنوّع على صعيد الاقتصاد الإقليمي. فنحن نشهد مستويات أكثر إثارة للإعجاب من حيث أصالة الإنجاز الفني، والضخامة، والهدف حيث يستمر السوق في النضج والتعمق أكثر.

نجاح

وتستمر هذه المشاريع في إرساء الأسس لنجاح المنطقة المستقبلي والطويل الأجل كما لا تزال تُشكّل مصدر إلهام وفخر لما يمكن أن تحققه هذه المنطقة حتى في ظل أصعب الظروف. وبشكل عام، تم تكريم 77 فائزاً من دول مجلس التعاون الخليجي في بلدانهم كجزء من جولة التحكيم الأولى للفوز بالجوائز المرموقة. يتنافس الفائزون الوطنيون ضمن فئات تجسّد التنوع المستمر الذي تتميّز به منطقتنا، وسينتقلون الآن إلى مرحلة التحكيم الثانية لتحديد الفائزين الإقليميين، حيث سيتم الإعلان عن أسمائهم في 24 أبريل في كونراد دبي في الإمارات.