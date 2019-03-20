«دوكاب» تتبنى تطبيقات سحابة «أوراكل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دوكاب» تعزيز أداء شبكتها العالمية للنقل والتوصيل بالاستعانة بتطبيقات أوراكل التي ستسهم في تسريع توسّع دوكاب إلى أسواق جديدة داخل وخارج الإمارات. وستستفيد الشركة من تطبيقات سحابة أوراكل لتعزيز عمليات التوصيل لعملائها وإطلاق خدمات جديدة ومبتكرة وتعزيز التعاون مع مورديها.

وقال محمد يوسف الأحمدي، المدير العام لقسم المشتريات وسلسلة التوريد والتخطيط في دوكاب: «يعدّ ضمان أعلى مستوى لرضا العملاء أولويتنا الرئيسية في دوكاب. ويعمل هذا التركيز المستمر كقوة دافعة لنمو الشركة المتسارع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتستمر شبكة النقل والتوصيل في التطور كجزء من التوسع، ونحن على ثقة بأن تطبيقات سحابة أوراكل ستساعدنا في توفير تجربة أكثر تميزاً لعملائنا».