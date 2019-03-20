«ميفما كونفكس 2019» يعزز الوعي بإدارة المرافق في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الدورة التاسعة من المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما كونفكس» أعمالها بنجاحٍ لافت، وسط إشادة واسعة بما أثمرت عنه من مخرجات مهمة لقيادة جهود تطويع الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول ناجعة للتحديات الحالية والناشئة وتوظيف الفرص المتاحة لرسم مستقبل قطاع إدارة المرافق الإقليمي.

واستقطب الحدث 500 من الخبراء والرواد الذين أجمعوا على ضرورة تنسيق الجهود لإرساء دعائم الابتكار التكنولوجي والتحول الذكي. وأكد المشاركون نجاح المؤتمر في نشر الوعي بأهمية رفع معايير إدارة المرافق من خلال تبني التقنيات الجديدة وتطبيق أفضل الممارسات لتحسين كفاءة وسرعة تقديم الخدمات. واختتمت الفعاليات بتكريم المتميزين بـ «جائزة ميفما للتميز في إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا».