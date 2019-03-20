إنترنت الأشياء محور تركيز يوم التصميم الإيطالي في دبي

المصدر: دبي- البيان

انضمت دبي للسنة الثالثة إلى 100 مدينة حول العالم تشهد احتفالية مبادرة يوم التصميم الإيطالي. وحضر الحدث البروفيسور كارلو راتي، وهو المهندس المعماري الإيطالي المصمّم للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، حيث قدم محاضرة رئيسية حول «التصميم ومدينة المستقبل» في الجامعة الأمريكية في دبي خلال حدث تم تنظيمه بالشراكة مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي.

وانطلقت مبادرة يوم التصميم الإيطالي في عام 2016 لتسليط الضوء على الابتكار وأسس التصميم الإيطالي أمام الحضور الدولي. وتركز المبادرة هذا العام على موضوع إنترنت الأشياء.

وقال ليبوريو ستيلينو، سفير إيطاليا لدى الإمارات: غيرت الإنترنت الطريقة التي نعيش بها. وتعد التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من النجاح المستقبلي للمجتمع الحديث والمعاصر وتتمتع إيطاليا بوجود شخصيات عديدة في مجال إنترنت الأشياء.

والخبرة الإيطالية والبيئة الإبداعية النابضة بالحياة في الإمارات مترابطتان جداً وتكمّلان بعضهما البعض. ونحن سعداء بتصنيف دبي حديثاً ضمن أفضل خمس مدن حول العالم في مجال تقديم أفضل تجربة إيجابية لسكانها من خلال السعي الدائم لتوفير التكنولوجيا الذكية في جميع القطاعات، مما يؤكد النجاح الكبير والمتواصل الذي حققته هذه المدينة في السنوات الأخيرة.