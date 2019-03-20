«إنتريور لايف ستايل» معرض جديد للسلع الاستهلاكية الراقية والمتوسطة في دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الذراع الإقليمية لشركة ميسي فرانكفورت جي. إم. بي. إتش الألمانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إطلاق معرض جديد يستهدف أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا الوسطى.

وتقام النسخة الافتتاحية من معرض «إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط» في مارس 2020 بدبي، حيث يوفر منصة شاملة للعارضين لاستعراض السلع الاستهلاكية الراقية والمتوسطة، الموجهة تحديداً نحو قطاعات العطاء والمطاعم، وتستهدف آلاف الشارين من الأفراد والشركات على مستوى المنطقة.

وتفيد شركة يورو مونيتور إنترناشيونال للأبحاث أن قيمة التجزئة لسوق الطعام في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 1.8 مليار دولار في 2018، وتتضمن أدوات الشرب (719 مليون دولار)، ولوازم المائدة (620 مليون دولار)، وأواني الطعام (473 مليون دولار). وسيرتفع هذا الرقم ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار بحلول 2022، بنمو سنوي مركب نسبته 8 %.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات مثل زخرفة وإكسسوارات الطاولة، والأشياء الزخرفية، وأواني الكريستال، والخزف، والزجاج والسيراميك، والمعادن والأدوات الذهبية والفضية، والتطبيقات الكهربائية الصغيرة، والأدوات البلاستيكية، وأدوات التخزين.