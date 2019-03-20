4.17 % أسعار الفائدة على المقايضات طويلة الأجل خلال الربع الأخير 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت أسعار الفائدة على المقايضات الطويلة على الدرهم لأجل 10 سنوات 4.17% خلال الربع الأخير من العام 2018 مقارنة مع 3.9 % خلال النصف الأول من العام ذاته وفقاً لما تظهره أرقام مصرف الإمارات المركزي.

وبعد وصولها الذروة عند 4.42 % في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي انخفضت أسعار الفائدة على هذا النوع من المبادلات بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر كذلك امتد الانخفاض في سعر الفائدة على المقايضة في الربع الرابع 2018 للدولار الأمريكي والعملات الأخرى على الرغم من تزايد التقلبات العالمية والمخاطر المرتبطة به.

ويكمن تفسير هذا الأمر وفقاً للمصرف المركزي في أن الأسواق توقعت أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة إثر القرار الذي اتخذه في ديسمبر 2018 بينما يظل التضخم دون المستهدف في منطقة اليورو وفي اليابان.

ومع ذلك ازداد الفرق بين أسعار الفائدة على المقايضة لأجل 10 سنوات للدرهم مقابل أسعار الفائدة على المقايضة على الدولار الأمريكي من متوسط 1.15 % في الفترة من أكتوبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 1.40% في نهاية العام الماضي.