الحكومة الهندية تطلب من بنوك عامة إنقاذ «جت إيروايز»

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال مصدران بالحكومة الهندية لرويترز، إن الحكومة طلبت من بنوك تديرها الدولة إنقاذ شركة جت إيروايز المملوكة ملكية خاصة دون دفعها للإفلاس، مع سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتفادي فقد آلاف الوظائف قبل أسابيع من انتخابات عامة.

وقال المصدران إن وزارة المالية طلبت على مدى العام الأخير تحديثات منتظمة من البنوك، وعلى رأسها بنك الدولة الهندي، عن الوضع المالي لجت إيروايز، وأضافا أنه في الأشهر الأخيرة تقدم البنوك تحديثات أسبوعية عن خطة الإنقاذ وتطلب أيضاً مشورة الحكومة.

وقال مسؤول بأحد البنوك المقرضة لجت إيروايز «يطلب مسؤولون كبار بوزارة المالية تحديثات عن الأمر».

ولم تُنشر أي تقارير في السابق عن تفاصيل المناقشات بين وزارة المالية والمصرفيين بخصوص إنقاذ جت إيروايز.

وناشدت نيودلهي البنوك التي تديرها الدولة تحويل الدين إلى حقوق ملكية وحيازة حصة في جيت إيروايز في خطوة نادرة تستخدم فيها الهند أموال دافعي الضرائب لإنقاذ شركة قطاع خاص متعثرة من الإفلاس. لكن المصدرين بالإضافة إلى مصدر ثالث قالوا إن هذا سيكون «لفترة انتقالية» ويمكن للبنوك بيع الحصص فور إقالة «جت إيروايز» من عثرتها.

وتمتلك الاتحاد للطيران حصة في شركة الطيران الهندية.