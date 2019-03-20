«نور كابيتال» تؤكد دعم جهود تطوير أسواق المال العربية

المصدر: دبي - البيان

شاركت شركة نور كابيتال للاستثمارات المالية في رعاية منتدى الخليج الاقتصادي الذي عقد في الكويت تحت عنوان «الاقتصاد الخليجي والأسواق المالية العالمية والارتباط بالنفط عالمياً ومحلياً». وقال محمد غوشة الرئيس التنفيذي لنور كابيتال: منتدى الخليج الاقتصادي يعد منبراً مهماً يهتم بالعلاقات الاقتصادية الخليجية والعربية، ويناقش أهم المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق المالية العربية، وهذا ما يتوافق مع توجهاتنا في نور كابيتال في دعم ومساندة الجهود الهادفة إلى تطوير أسواق المال العربية والنهوض بعمليات الاستثمار في المنطقة، إذ إن جميع توصياته والقضايا التي يناقشها ذات بعد اقتصادي استراتيجي».

وأكد غوشة أن المسؤولية الاجتماعية للشركة تحتم علينا تقديم الدعم للمبادرات والفعاليات التي تسهم في توفير المعرفة وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال والمستثمرين، ما يساعد بشكل كبير في بناء شراكات محلية وإقليمية تسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

وكان لنور كابيتال مداخلة رئيسية في المنتدى من خلال مشاركة محمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال في ندوة عن التغييرات السياسية والجيوسياسية التي تحيط بالأسواق العالمية وتأثيرها على أداء المستثمرين.