12 مايو إتمام صفقة استحواذ «العالمية القابضة» على «بال كولينج»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة «العالمية القابضة»، عن جملة من المنافع التي ستجنيها من صفقة الاستحواذ على شركة «بال كولينج»، المتوقع إتمامها في 12 مايو القادم.

وقالت الشركة، في نشرة للمساهمين على موقع سوق أبوظبي، إن الصفقة ستخلق فرصاً لتوليد قيمة طويلة الأمد للمساهمين من خلال الاستثمار في أعمال ذات نمو وهامش ربح مرتفعين، وستدر تدفقات نقدية إيجابية.

وتتضمن النشرة التفاصيل والشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة، حيث من المرجح أن يتم نقل ملكية حصص بال للشركة العالمية القابضة في 12 مايو، وهو اليوم الذي سيتم فيه إتمام زيادة رأس المال، وإصدار الأسهم الجديدة لصالح المستثمرين الاستراتيجيين، وإدراج الأسهم بسوق أبوظبي، أو في يوم العمل الذي يليه مباشرة. وتاريخ التسجيل للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية من قبل المساهمين، سيكون في 9 أبريل بينما سيكون 10 أبريل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وفي اليوم التالي، سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع.

وذكرت «العالمية القابضة»، أنه 25 أبريل هو موعد الموافقة النهائية، أو التأكيد على عدم الاعتراض من جانب دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية، كما يتوقع في اليوم نفسه استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (أو التنازل عنها).