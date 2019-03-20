«الدار للاستثمار» تبيع برج المرجان بـ 289 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري إتمام صفقة بيع برج المرجان السكني في أبوظبي بقيمة 289 مليون درهم. وتعد هذه الصفقة الثانية للشركة منذ إطلاقها في سبتمبر 2018، وذلك بعد إعلان الشركة عن الاستحواذ على أصول عقارية من الاتحاد للطيران في فبراير الماضي. والدار للاستثمار شركة مملوكة بالكامل للدار العقارية، وتعد أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، حيث تبلغ قيمة الأصول التي تمتلكها حوالي 20 مليار درهم.

وتم بيع برج المرجان بعوائد ضمنية قدرها 6.6%. والمرجان برج سكني، إضافة إلى توفيره مساحات مكتبية وتجارية. ويقع البرج في منطقة دانة أبوظبي بين طريقي المطار والمرور، وتقع قطعة الأرض ضمن مخطط رئيس يضم حدائق ومقاهي ومطاعم ومركزاً تجارياً. ويضم برج المرجان 252 وحدة سكنية موزعة على 23 طابقاً. ويضم الطابق الأرضي 10 وحدات تمتد على مساحة 1,022 متراً مربعاً مخصصة للمساحة التجارية، بالإضافة إلى مساحة مكتبية تمتد على 1,481 متراً مربعاً وتضم 8 وحدات.

وقال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تأتي هذه الصفقة المهمة بعد استحواذنا على الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران. وشهد المرجان إقبالاً كبيراً من المستثمرين، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة أداء القطاع العقاري في أبوظبي.