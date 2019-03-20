«تنظيم الاتصالات» تطلق دورة حول موقع أكاديمية الحكومة الذكية

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات دورة مجانية حول المشاركة الإلكترونية على موقع أكاديمية الحكومة الذكية، وذلك بهدف تفعيل دور المشاركة الإلكترونية في المجتمع وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في صنع السياسات، بما يخدم مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) الصادر عن الأمم المتحدة، وأحد مؤشرات الأجندة الوطنية.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: أولت الإمارات بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة المشاركة الإلكترونية أهمية كبرى، كونها تعمل على وضع المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه في قلب صناعة القرار، حيث تسمح المشاركة الإلكترونية لكل المواطنين والمقيمين في الدولة المساهمة في وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، من خلال إبداء آرائهم ومقترحاتهم باستخدام قنوات المشاركة الإلكترونية المعتمدة والمتجسدة في مواقع الجهات الحكومية والاتحادية وعلى الصفحات الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات تعمل على توفير كافة الخدمات التي تنشر السعادة بين كافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من الاستماع للجمهور وفهم احتياجاته.