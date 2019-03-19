الإمارات تتفوق عالمياً في «الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان

حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي سنوياً منذ عام 2013 لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتقدمت الدولة في المؤشر، الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

وجاء ترتيب الإمارات المتقدم نتيجة مستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته، وتوقّع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات.