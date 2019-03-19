«داماك» تستثمر 500 مليون استرليني في لندن

المصدر: دبي-البيان

نقلت وكالة بلومبرغ عن صحيفة «أراب نيوز» أن شركة داماك العقارية تسعى للحصول على أرض في السعودية، سواء في مدنها أو في مشروع مدينة نيوم، للاستثمار العقاري فيها. وترى الشركة أن المملكة يمكن أن تكون قاعدة لتوسعاتها.

وقال حسين سيجواني رئيس الشركة في مقابلة مع الصحيفة في لندن، إنها سوف تستثمر 660 مليون دولار (500 مليون استرليني) في ثاني مشروع لها في المملكة المتحدة وإنها في طريقها لإنجاز 7 آلاف وحدة عقارية أو أكثر في العام الجاري.

وأضاف سيجواني أن الشركة تبحث الاستثمار في مشروع جديد في لندن برغم المخاوف التي ثارت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتطور شركة داماك مشروعاً بالفعل في مدينة جدة السعودية ومشروع برج مزدوج في الرياض، حسب ما قاله سيجواني.