دعوة الشركات للتأهل لتنفيذ مدينة التلال في الشارقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تلقت شركات المقاولات المعنية دعوة للتأهل لتنفيذ مشروع مدينة التلال في الشارقة. ويشمل هذا المشروع إنشاء مركز تجاري من طابقين ومواقف للسيارات وفندق من فئة خمس نجوم يرتفع 10 طوابق. وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 375 ألف متر مربع، وفق ما ذكرته مجلة «ميد».

توفر شركة أركاديس ومقرها هولندا الاستشارات للمشروع الذي تطوّره شركة التلال العقارية بالتعاون مع مشروع مشترك بين الشارقة لإدارة الأصول، ذراع الاستثمار لإمارة الشارقة، وشركة إسكان للتطوير العقاري. من المخطط أن تستوعب مدينة التلال 65 ألف نسمة بعد اكتمالها، وتقام بالقرب من شارع الشيخ زايد.