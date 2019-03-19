7 مليارات مبيعات 4000 شقة في «خور دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر، أشرف رفيق

أظهر تحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل صفقات بيع عقارات في مشروع خور دبي بأكثر من 7.1 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2015 والأشهر الأولى من 2019، ولا تشمل تلك القيمة صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وتمثل تلك المبيعات قيمة صفقات تملك 3961 شقة على الخريطة وقيد الإنجاز في المشروع الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة ويحتضن أعلى معلم عمراني في العالم بحلول 2020. وباعت إعمار 657 شقة بقيمة 1.5 مليار درهم في 2015، و828 شقة بـ 1.3 مليار في 2016، و1494 شقة بـ 2.5 مليار في 2017، و715 شقة بـ 1.3 مليار في 2018، و267 شقة بـ 550 مليوناً منذ بداية 2019. ويقع مشروع خور دبي، مدينة المستقبل، بمنطقة الخيران الأولى وتطوره إعمار العقارية بالشراكة مع دبي القابضة. وأطلقت إعمار في إطاره 11 مجمعاً وبرجاً سكنياً، آخرها سيجري الإعلان عنه اليوم.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مجلة «ميد» أن شركة إعمار العقارية تتلقى عروضاً سعرية من الشركات المتنافسة على تنفيذ الجزء الثاني من برج خور دبي، المتوقع أن يكون الأعلى في العالم. وقالت مصادر مقربة إن هناك شركتين تتنافسان على عقد أعمال البناء التي تركز على المنصة، وهما المؤسسة الصينية لهندسة البناء، وكونسرتيوم مشترك بين «بالحصا سيكس كونستركت» و«تيشمان» الأمريكية.