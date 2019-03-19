1.16 تريليون صادرات الإمارات منها 410 ملياراً غير نفطية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت صادرات الإمارات النفطية وغير النفطية وإعادة الصادرات 1.1% إلى 1.16 تريليون درهم في نهاية العام الماضي مقابل نحو 1.15 تريليون درهم في 2017، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي.

وقال المركزي، في تقرير التطورات في ميزان المدفوعات، إن إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في الإمارات يعادل نحو 80.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2018.

وذكر المركزي أن إجمالي الصادرات غير النفطية ارتفع بمقدار 4.9% إلى 410.5 مليارات في 2018 بما يعادل 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وشمل نحو 261.3 مليار درهم صادرات المناطق الحرة، و149.3 مليار درهم صادرات أخرى.

وقال إن إجمالي الصادرات البترولية زاد بنحو 8.7% من 213.5 مليار درهم في 2017، إلى 232.1 مليار درهم في 2018، يعادل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وشمل نحو 125.4 مليار درهم صادرات البترول الخام بنمو 9.1% و77.5 ملياراً صادرات المنتجات البترولية بنمو 9.1% و29.2 ملياراً صادرات الغاز الطبيعي بنمو 6.1%.

وبيّن التقرير أن إعادة الصادرات، وتشمل المنتجات المعاد تصديرها من الذهب غير النقدي، شهدت انخفاضاً بنحو 4.6% من 546.5 مليار درهم في 2017، لتصل إلى 521.2 مليار درهم مع نهاية العام الماضي بما يعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي.