150 شركة في معرض مستقبل البناء بعجمان 25 الجاري

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان، فعاليات معرض «مستقبل البناء»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمشاركة 150 شركة محلية ودولية، تعمل في مجال البناء والتشييد والنقل والمواصلات، وذلك في 25 مارس الجاري، وعلى مدار 3 أيام، في «بافيليون» مارينا 1 بمنطقة الزوراء، لاستعراض أحدث الوسائل والمنتجات المستخدمة في بناء المدن المستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في فندق فيرمونت عجمان، بحضور ممثلي الرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض.

وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة تجارة وصناعة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل البناء، أن المعرض حرص على استقطاب شركات محلية رائدة في قطاعات البناء والتطوير العقاري، وتسليط الضوء على كبرى الشركات والمصانع في القطاع، بمشاركة محلية ودولية واسعة، ليمثل المعرض أهمية خاصة لإمارة عجمان، وخاصة في ظل مساهمة قطاع التشييد والبناء خلال عام 2017، بنسبة 15 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما قيمته 2.8 مليار درهم. وأشار إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال عام 2018، بلغت نحو 4 مليارات درهم، بحسب التقرير العقاري السنوي، الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، كما تعمل الجهات المعنية في الإمارة، بتطوير البنية التحتية وزيادة الرقعة الخضراء.

إمكانات ضخمة

وأوضح أن المعرض يهدف إلى استغلال الإمكانات الضخمة التي توفرها الأسواق لقطاع مواد البناء والتشييد، وتوفير خيارات جديدة ومتعددة أمام شركات القطاع الخاص في الدولة وإيجاد فرص لمنتجي وتجار مواد البناء والتشييد من خارج الدولة، للولوج إلى أسواقها، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومنح الصناعة الوطنية فرصة لعرض منتجاتها، واستعراض التقنيات الحديثة في مجال إنتاج مواد البناء والحلول الهندسية المبتكرة وتقنيات الصيانة، موضحاً زيادة عدد المنشآت العاملة في إمارة عجمان، والمعنية بالتطوير العقاري، حيث وصل عدد المنشآت العاملة في المقاولات والبناء إلى 2057 منشأة خلال عام 2018، مقارنة بـ 1733 منشأة خلال عام 2013، بزيادة قدرها 19 %، ووصلت منشآت تجارة مواد البناء إلى 530 منشأة خلال عام 2018، بنمو قدره 55 % مقارنة بعام 2013.

كما تشير الإحصاءات إلى أن المكاتب العقارية في الإمارة قد شهدت قفزة كبيرة، لتصل خلال عام 2018 إلى 1127 مكتباً عقارياً، مقارنة بـ 695 مكتباً خلال عام 2013، بنمو قدره 62 %.

منتجات

ودعا محمد الجناحي كافة أصحاب شركات ومصانع منتجات البناء والتشييد، للمشاركة في المعرض، والتعرف إلى آخر المستجدات، كما وجّه الشكر لكل من ساهم وشارك في النسخة الأولى لمعرض مستقبل البناء، والذي يحظى بشراكة استراتيجية من وزارة تطوير البنية التحتية، وشركاء داعمين من «دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ومنطقة عجمان الحرة، وشركة ليدنج تكنولوجي».

وتحدث الرعاة وممثلو الشركات عن أهمية المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، في دعم قطاع البناء والتشييد، وفي تسويق الفرص الاستثمارية للشركات العقارية خلال المعرض.