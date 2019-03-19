«تي إن إيه» تطلق عملياتها من «دافزا الصناعية»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «تي أن إيه» الأسترالية العالمية المتخصصة في حلول التغليف ومعالجة الأغذية، إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد في منطقة «دافزا» الصناعية.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم في المقر الجديد، بحضور ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وموكول شوكلا المدير العام لـ«تي إن إيه» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والهند وناديا تايلور الشريك المؤسس والمدير، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والموظفين لدى الجانبين.

وستعمل الشركة من خلال المقر الجديد على توفير مجموعة كبيرة من خدمات ما بعد البيع للعملاء في المنطقة، بما في ذلك خدمات الدعم التقني المُعزز، إلى جانب مركز للتدريب والعروض التجريبية مع تسهيل الوصول لقطع الغيار.

وأعرب ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عن سعادته بانضمام «تي إن إيه» الأسترالية إلى نخبة شركات المنطقة الحرة، مؤكداً حرص «دافزا» على توفير كافة أشكال الدعم إلى الشركات الأجنبية التي تعمل على إطلاق عملياتها في المنطقة الحرة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات وأفضل الممارسات الإدارية التي تمكن الشركات من الاستفادة بالشكل الأمثل من الموقع الاستراتيجي والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المنطقة الحرة، فضلاً عن البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية ومرونة بيئة الأعمال.

ولدى شركة تي إن آيه العالمية 30 مكتباً وموقع تصنيع حول العالم، ويقع مقرها الرئيس في سيدني بأستراليا، وبدأت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2006، وافتتحت فرعها الأول في دبي عام 2007.

وجرى تدشين منطقة دافزا الصناعية في عام 2017 في منطقة القصيص، وتُعد أول مشروع توسعة خارج الحدود الجغرافية لدافزا، وبلغت نسبة الإشغـال فيها 82% في النصف الأول من العـام 2018.

وتتميز المنطقة بوحدات صناعية عصرية وتجربة جمركية مميزة، حيث جاء تعاون دافزا مع جمارك دبي لجعلها أول منطقة ذكية في الخدمات الأمنية والجمركية، عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر ومتكامل من خلال مركز ذكي يعمل على أتمتة الإجراءات على مدار الساعة، من دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري. وتعد منطقة دافزا الصناعية من بين المناطق الحرة العشرين.