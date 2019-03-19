بنك أوف أمريكا ميريل لينش يفوز بجائزة «أفضل بنك استثمار أجنبي»

المصدر: دبي - البيان

فاز بنك أوف أمريكا ميريل لينش بجائزة أفضل بنك استثمار أجنبي في الإمارات لعام 2018، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط والذي أقيم في فندق شانغريلا في دبى.

وكان البنك الجهة الرائدة في ترتيب القرض المشترك لشركة «أديس إنترناشيونال هولدينج ليمتد» عام 2018 بقيمة 450 مليون دولار، وقام البنك أيضاً بدور المستشار المالي لشركة بترول أبوظبي الوطنية بموجب اتفاقية استثمار في البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار مع شركتي بلاك روك وكيه كيه آر أند كو.

كما تم تعيين بنك أوف أمريكا ميريل لينش من قبل شركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» في أبوظبي لإعادة جدولة ديون تبلغ 6 مليارات دولار، بعد اندماج شركة «آيبيك» مع شركة مبادلة للاستثمار.