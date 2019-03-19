«أدنوك» تدعو الشركات لمشروع الكايل بنزين في الربع الثاني

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة سيبسا الإسبانية للطاقة، سيدعو الشركات المعنية للمنافسة على عقد إنشاء مصنع البتروكيماويات للكايل بنزين بتكلفة 600 مليون دولار، في الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت «ميد» عن مصدر مقرب من المشرع أن طلب اهتمام الشركات بالمشروع سيطرح في الربع الثاني، وغالباً في شهر مايو.

وكانت أدنوك وسيبسا منحتا تكنيكاس روينداس عقداً بقيمة 8 ملايين دولار في وقت سابق لتنفيذ أعمال التصميم والهندسة.

وبدأت عملية تأهيل الشركات لتوفير الاستشارات لمشروع البتروكيماويات في ديسمبر.

ووقعت أدنوك عقداً مع سيبسا التي تملكها مبادلة للاستثمار، لإنشاء المشروع في مجمع الرويس للبتروكيماويات، حسب مجلة «ميد».

والكايل بنزين، أو الكايلات، هي المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع المنظفات الصناعية والمنزلية.

ويمثل المشروع أول وحدة لإنتاج المشتقات يبدأ العمل في تنفيذها وفقاً لبرنامج أدنوك الاستثماري في مجال التكرير والبتروكيماويات في الرويس، والبالغة تكلفته 165 مليار درهم. وستقوم «أدنوك» و«سيبسا» بإدارة المشروع. وسينتج المصنع عند دخوله حيز التشغيل 225 ألف طن متري سنوياً من البرافينات العادية و150 ألف طن متري سنوياً من الكايل بنزين.