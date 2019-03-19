المصدر: Ⅶ دبي-البيان

أعلنت شركة إعمار مولز، عن تعيين رئيس الشؤون الاستراتيجية في «إعمار» هادي بدري رئيساً لمجلس إدارة «نمشي».واستحوذت «إعمار مولز» مؤخراً بالكامل على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني في قطاع الأزياء في المنطقة. وتعمل الشركة على تشكيل مجلس إدارة لشركة «نمشي»، برئاسة هادي بدري، يضم نخبة من أهم خبراء التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية في العالم، للدفع قدماً بالاستراتيجية التنموية للشركة.

وقال هادي بدري: «حققت نمشي نجاحاً كبيراً يجعل منها نموذجاً يقتدى به في قطاع التجارة الإلكترونية. وتتمتع الشركة بمقومات نمو هائلة، ومع استحواذ إعمار مولز بالكامل عليها، تبرز فرص مهمة لتوظيف إمكانات نمشي بأسلوب يعود بفوائد ومزايا كبيرة على عملاء الشركة في المنطقة والعالم. وسيقدم مجلس الإدارة الجديد التوجيهات والدعم اللازمين لتحقيق تطلعات الشركة وأهدافها الطموحة». ولدى «نمشي» منتجات لـ700 علامة تجارية تشمل نخبة من أبرز الماركات العالمية.